عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادى بـ “ حماة الوطن” : نجاح السيسي في الانتخابات رسالة للعالم بثقة المصريين في رئيسهم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام للمصريين بالخارج بحزب حماة الوطن، بخالص التهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية لمدة 6 سنوات قادمة.

قال المهندس علاء زياد، في تصريحات له اليوم، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعد أكبر مشاركة في تاريخ مصر  نتيجة لشعور المواطن المصري بالخطر المحاط بوطنه وضرورة الالتفاف حول قيادته السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي .

أكد، على أن المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية هي بمثابة رسالة لا تقبل التأويل للداخل والخارج وتؤكد حالة الحراك السياسي والديمقراطي الذي تعيشه مصر .

أشار إلى أن وعى المصريين وثقتهم فى الدولة أصبح حائط صدا منيعا ضد مروجي الشائعات والفتن، لافتا إلي وجود العديد من المشاريع القومية التي لا تزال تحت التنفيذ و كذلك ادراكا من المصريين بحجم المخاطر التي تحيط بالبلاد التي تتطلب وجود شخصية عظيمة مثل الرئيس السيسي.


ونوه، إلى أن انتخاب الرئيس السيسي لفترة جديدة يعني رفض جموع المصريين للحرب على غزة وما تقوم بها قوات الاحتلال من اعتداءات على الشعب الفلسطيني.


الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد فاز بعدد أصوات بلغ 39 مليون و702 ألف 4.5 تصويت بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن الانتخابات الانتخابات الرئاسية الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

موضوعات متعلقة

رئيس زراعة الشيوخ: الشعب المصري هو الفائز بانتخابه السيسي

تجارية الإسماعيلية مهنئة الرئيس السيسي: تجسيد واضح لتمسك الشعب بقيادته

ترشيحاتنا

ندعو الله أن يوفق الرئيس.. المؤسسات الدينية تهنئ السيسي بعد الفوز في الانتخابات

مصر التي نحلم بها.. رسائل وأولويات الرئيس السيسي في ولايته الثالثة

بوتين مهنئا السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة: مستعدون لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية

جمال علام: الفوز الكاسح للرئيس السيسي تأكيد على ثقة الشعب في قيادته

رسائل من الرئيس السيسي للشعب المصري عقب فوزه بفترة انتخابية جديدة|وخبراء يعلقون

حفرة تلتهم 3 أفراد بالجيزة| كشف لغز ابتلاع الأرض لمنزل على عمق 25 متراً.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. آمال ماهر تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير| شاهد

سعره خيالي.. حذاء أسماء أبو اليزيد بزفافها يثير ضجة على السوشيال ميديا

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

فيديو

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ