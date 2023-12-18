قيادى بـ “ حماة الوطن” : نجاح السيسي في الانتخابات رسالة للعالم بثقة المصريين في رئيسهم

تقدم المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام للمصريين بالخارج بحزب حماة الوطن، بخالص التهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية لمدة 6 سنوات قادمة.

قال المهندس علاء زياد، في تصريحات له اليوم، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعد أكبر مشاركة في تاريخ مصر نتيجة لشعور المواطن المصري بالخطر المحاط بوطنه وضرورة الالتفاف حول قيادته السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي .

أكد، على أن المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية هي بمثابة رسالة لا تقبل التأويل للداخل والخارج وتؤكد حالة الحراك السياسي والديمقراطي الذي تعيشه مصر .

أشار إلى أن وعى المصريين وثقتهم فى الدولة أصبح حائط صدا منيعا ضد مروجي الشائعات والفتن، لافتا إلي وجود العديد من المشاريع القومية التي لا تزال تحت التنفيذ و كذلك ادراكا من المصريين بحجم المخاطر التي تحيط بالبلاد التي تتطلب وجود شخصية عظيمة مثل الرئيس السيسي.



ونوه، إلى أن انتخاب الرئيس السيسي لفترة جديدة يعني رفض جموع المصريين للحرب على غزة وما تقوم بها قوات الاحتلال من اعتداءات على الشعب الفلسطيني.



الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد فاز بعدد أصوات بلغ 39 مليون و702 ألف 4.5 تصويت بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.