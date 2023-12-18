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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 أطعمة تزيد من خصوبة الرجال.. تعرف عليها

خصوبة الرجال
خصوبة الرجال

يرغب الكثير من الأشخاص  في معرفة الأطعمة التي تزيد من خصوبة الرجال بشكل طبيعي لتجنب الأدوية المعروفة بآثارها الجانبية الضارة.

ووفقا لما جاء في موقع Uchicagomedicine هناك ثلاثة أطعمة قد تزيد من خصوبة الرجال وتحسن صحة الحيوانات المنوية..وهي:

 

 السمك

ربطت إحدى الدراسات الصغيرة بين استهلاك كميات أكبر من الأسماك و تخسين خصوبة الرجال و من المحتمل أن تعود الفوائد المرتبطة بالأسماك لصحة الحيوانات المنوية إلى تركيزها العالي من أحماض أوميجا 3 الدهنية، لكن دور الأسماك في هذا الأمر غير واضح بشكل تفصيلي.

 

الفواكه والخضروات

أظهرت دراسة حديثة أن الرجال الذين تناولوا كميات أكبر من الفواكه والخضروات، وخاصة الخضار الورقية الخضراء والفاصوليا (البقوليات)، كان لديهم تركيزات أعلى من الحيوانات المنوية وحركة أفضل للحيوانات المنوية مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أكبر من الفواكه والخضروات، وخاصة الخضار الورقية والفاصوليا (البقوليات). 

وهذا ليس مفاجئًا نظرًا لأن الأطعمة النباتية الكاملة تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل الإنزيم المساعد Q10 وفيتامين C والليكوبين وقد تم ربط هذه المغذيات الدقيقة بتركيزات أعلى من الحيوانات المنوية.

 أظهرت العديد من الدراسات أن مكملات الإنزيم المساعد q قد يكون لها تأثير إيجابي على صحة الحيوانات المنوية، ولكننا في النهاية بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتقديم توصيات محددة.

 

الجوز

 في دراسة صغيرة، قام الباحثون بتعيين 117 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 35 عامًا وقاموا بتقسيمهم الى مجموعتين الاولى تتناول الجوز والاخرى لا تاكله وقاموا بقياس جودة الحيوانات المنوية قبل وبعد فترة الدراسة ووجدوا تحسينات كبيرة في حيوية الحيوانات المنوية فقط في مجموعة الجوز مما يكشف تأثيره في تحسين خصوبة الرجال.

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