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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علماء يكتشفون طريقة جديدة لعلاج أكثر أشكال السرطان فتكا بالإنسان

علماء يكتشفون طريقة
علماء يكتشفون طريقة جديدة لعلاج أكثر أشكال السرطان فتكا

أعلن الخبراء الطريق لعلاجات جديدة ضد بعض أكثر أشكال السرطان فتكا، بعد اكتشاف طرق لاستهداف بروتين "نجمة الموت". 

 

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، يعتبر هذا البروتين  طفرات في البروتين، المعروفة أيضًا باسم KRAS، مسؤولة عن حالة واحدة من كل 10 حالات سرطان وتتسبب في 40% من حالات سرطان الرئة، و45% من سرطانات الأمعاء، و90% من سرطانات البنكرياس. 

 

ويتميز  البروتين بسطح لا يمكن اختراقه ومقاوم للأدوية، ويصعب علاجه بشكل لا يصدق ويسمى "نجم الموت" بسبب شكله الكروي وعدم وجود موقع لاستهدافه بالأدوية.

 

لكن الآن، وجد الباحثون مناطق معينة على سطح البروتين تعد أهدافًا واعدة للعلاج في المستقبل، مما يسلط الضوء على "نقاط الضعف" التي قد تمهد الطريق لأدوية جديدة تتحكم في البروتين وتمنعه من تحفيز انتشار السرطان.

 علماء يكتشفون طريقة جديدة لعلاج  أكثر  أشكال السرطان فتكا بالإنسان

وقد توصل إلى هذا الاكتشاف فريق من معهد ويلكوم سانجر، بالقرب من كامبريدج، إلى جانب باحثين في مركز تنظيم الجينوم في إسبانيا.

 واستخدموا تقنية تسمى المسح الطفري العميق لرسم خريطة للبروتين على نطاق لم يسبق له مثيل. 

ومن خلال القيام بذلك، اكتشفوا أربعة "جيوب" مختلفة على سطح البروتين يمكن أن تكون أهدافًا واعدة للأدوية المستقبلية.

السرطان علاج خبراء علماء

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