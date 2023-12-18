طارق شكري: شعور الأمان للأسرة المصرية مرتبط بالرئيس السيسي.. فيديو

علق النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، على فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية، قائلا إن المصريين دائمًا مواقفهم مشرفة.

وأضاف النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال تغطية خاصة عن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية،: "مواقف المصريين مشرفة دائما في اللحظات المهمة والحرجة"، لافتا: "الناس بتعرف تختار ووقت الجد والخطورة خاصة وسط هذا الكم الرهيب من الأحداث الكبيرة التي تحتاج الحكمة".

أشار النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب،: "نبارك لأنفسنا بالرئيس السيسي.. وربنا يقويه وعينيه لأنها فترة صعبة"، مضيفا: "الشعب يختار الرئيس السيسي باقتناع وبحب".

