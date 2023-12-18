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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكاتب والروائي يوسف القعيد: الشعب المصري قال للرئيس "نعم" ليكمل ما بدأه

السيسي
السيسي

تقدم  الكاتب والروائي يوسف القعيد، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

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وقال القعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال تغطية خاصة عن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية،: "المصريون قالوا كلمتهم ورأيهم وهو نعم للرئيس السيسي لبناء وطن نباهي به العالم أجمع".

وأضاف: "نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية هذا العام تخطت نسب المشاركة في الاستحقاقات السابقة"، موضحا: "نزول المواطنين للانتخابات الرئاسية تفويض شعبي للرئيس السيسي؛ لاستكمال ما بدأه خلال ولايتين ماضيتين".

وأكد الكاتب يوسف القعيد،: "الشعب المصري نزل للانتخابات قال للرئيس السيسي "نعم" وليكمل ما بدأه".

السيسي

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