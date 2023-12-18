الكاتب والروائي يوسف القعيد: الشعب المصري قال للرئيس "نعم" ليكمل ما بدأه

تقدم الكاتب والروائي يوسف القعيد، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.



وقال القعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال تغطية خاصة عن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية،: "المصريون قالوا كلمتهم ورأيهم وهو نعم للرئيس السيسي لبناء وطن نباهي به العالم أجمع".

وأضاف: "نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية هذا العام تخطت نسب المشاركة في الاستحقاقات السابقة"، موضحا: "نزول المواطنين للانتخابات الرئاسية تفويض شعبي للرئيس السيسي؛ لاستكمال ما بدأه خلال ولايتين ماضيتين".

وأكد الكاتب يوسف القعيد،: "الشعب المصري نزل للانتخابات قال للرئيس السيسي "نعم" وليكمل ما بدأه".