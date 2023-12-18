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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين تهنئ السيسي بإعلان فوزه بفترة جديدة.. ويأمل في استجابته لمطالب النقابة

صدى البلد

هنأ مجلس نقابة الصحفيين الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان فوزه بفترة رئاسية جديدة، ويتمنى المجلس التوفيق في إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة المقبلة لما فيه مصلحة الوطن والشعب المصري.

 

ومجلس  النقابة إذ يشدد على أهمية الصحافة في صناعة مستقبل الأوطان، فإنه  يتمنى أن تشهد فترة الرئيس الجديدة تحقيقاً لمطالب الصحفيين وفي مقدمتها تحرير الصحافة والمجال العام لتكون قادرة على التعبير عن مطالب المواطنين.

 

وتؤكد النقابة على المطالب التي تقدم بها نقيب الصحفيين للمرشحين الرئاسيين وعلى رأسهم الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، وتشمل؛ الإفراج عن المحبوسين ورفع الحجب عن المواقع الإخبارية وتعيين المؤقتين من الصحفيين بالصحف القومية، وإتاحة حرية الحركة للصحفيين وإعادة الاعتبار للصحافة القومية وإصدار قانوني حرية تداول المعلومات وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، وتعديل قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والحبس الاحتياطى.

 

وختاما، تأمل النقابة في استجابة الرئيس السيسي لمطالبها بتحسين أوضاع المؤسسات القومية وأوضاع الصحفيين والصحافة.

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