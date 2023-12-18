حسام الخولي: أصبح لدينا ثقة في رئيس يستكمل مسيرة تنمية بدعم شعبي.. فيديو

تقدم المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن نسبة نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية فاقت كل التوقعات.

وقال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال تغطية خاصة عن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية،: "الفترة المقبلة ستكون فترة جني الثمار لكل المحاور التي قام بها الرئيس الفترة الماضية".

وكشف أسباب زيادة عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "زيادة عدد المشاركين في الانتخابات وزيادة نسبة التصويت التي فاقت كل التوقعات كانت بسبب الخطر الذي شعر به المواطنين بالتزامن مع استمرار العدوان على قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال".

وأضاف: "نسبة الأصوات الباطلة في هذه الانتخابات أقل بكثير من الانتخابات الماضية"، متابعا: "الانتخابات شهدت تعدد حزبي منظم أظهرت الحياة السياسية"، مشيرا :"أصبح لدينا ثقة في رئيس يستكمل مسيرة تنمية بدعم شعبي".