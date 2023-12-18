جمال الكشكي: كلمة الرئيس السيسي عقب إعلان نتيجة الانتخابات تحمل عدة رسائل

علق جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، لافتا إلى أنه "خطاب يحمل العديد من الرسائل".

وقال جمال الكشكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال تغطية خاصة عن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية: "الأرقام التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات حول الانتخابات الرئاسية أكدت أن مصر دولة فرضت شخصيتها منذ أن كان التاريخ مبهما وغامضا، وأنها تقدم نفسها للعالم بشكل جديد ومتجدد".

وأضاف: "خطاب الرئيس السيسي حمل العديد من الرسائل، أولها ثقة الرئيس السيسي الدائمة والمستمرة في المصريين"، مشيرا إلى أنه: "منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية وهو يراهن على إرادة المصريين".

وتابع جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي: "المصريون قالوا كلمتهم للعالم من خلال الانتخابات الرئاسية 2024".

