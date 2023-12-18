رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: السيسي لم ينس هموم الشعب ..فيديو

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الرئيس السيسي قضى على العشوائيات ولم ينسَ هموم الشعب المصري.



وأضاف “الشرقاوي”، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال تغطية خاصة عن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية، "أثبتنا للعالم أن الديمقراطية موجودة في مصر فقط.. وما حدث في الانتخابات يدل على قناعة الشعب المصري".

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين،: "قضاء مصر الشامخ كان ومازال وسيظل على العهد مع الشعب المصري العظيم"، مشيدا "المصريون وقفوا وقفة حيادية بحتة خلال الانتخابات الرئاسية".