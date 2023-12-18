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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصناعات الكيماوية: نساند السيسي بكامل طاقتنا لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

السيسي
السيسي

تقدم الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي تجديد الثقة وانتخابه رئيساً للجمهورية لولاية جديدة.

 

وقال الدكتور شريف الجبلي، إن فوز الرئيس السيسي يعكس حب المصريين وتأييدهم الكامل لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والسياسي التي بدأتها مصر خلال السنوات الماضية.

وأضاف الجبلي في بيان صحفي اليوم، أن المشاركة الكبيرة والفعالة في الانتخابات الرئاسية كان لها أثر إيجابي أمام العالم علي إثبات الديمقراطية في مصر  والوعي الكامل لدي المواطنين.


وأكد علي مساندة جميع رجال الصناعة ومجتمع الأعمال لفخامة الرئيس خلال الدورة الجديدة في  استكمال وبناء الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها منذ توليه الرئاسة منذ عام 2014.

وأشار إلى أن مصر  شهدت تطورا ملحوظا في كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية خلال السنوات الماضية ونتوقع مزيد من التطور في الدورة الجديدة.


وأكد الجبلي، أن تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يساهم فى استمرار الاستقرار مما يعزز التنمية الاقتصادية بكافة أنواعها.

لصناعات الكيماوية غرفة الصناعات الكيماوية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولاية جديدة

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