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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة النقل: اختيار السيسي مجددا يمهد الطريق لاستكمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

السيسي
السيسي

هنأ الدكتور عمرو السمدوني، سكرتيرا عاما شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، بغرفة القاهرة التجارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفوزه في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وفوزه بثقة الشعب المصري وانتخابه لفترة رئاسية جديدة.


وصرح الدكتور عمرو السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، يؤكد علي حرص المصريين علي استكمال مسيرة التنمية والبناء التي بدأتها مصر وتمضي فيها بقوة منذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر، مؤكدا أن فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 جاء لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي بكافة المجالات المختلفة.


وقال السمدوني، إن التفاف الشعب المصري حول قيادتهم السياسية والذي ظهر بقوة في التصويت علي الانتخابات، أبهر العالم كله، موضحا أن اختيار السيسي فترة رئاسة جديدة، يمهد الطريق لاستكمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، واستكمال المشروعات القومية التي تبناها الرئيس وكانت مثابة خطوة كبيرة ونقطة تحول نحو انطلاق مصر عالميا وإقليميا.


وأشار السمدوني إلى أن مشاركة الشعب المصري بكافة فئاته في الانتخابات جاء من منطلق حرصه على استقرار وأمن البلاد، وكذلك وعى الشعب المصري  بما يشهده دول الجوار من أحداث، ما كنا لنتجنبها إلا بوجود قيادة واعية وقوية مثل الرئيس السيسي، وتأكيدا على استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والأمن والأمان.

الشعب المصري الانتخابات غرفة القاهرة التجارية السيسي رئيس الجمهورية فترة رئاسية جديدة

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