قيادى بـ " مستقبل وطن" : فوز الرئيس السيسى أمر طبيعى نظراً للإنجازات التي حققها

هنأ محمد شهاب الأمين المساعد للأمانة المركزيه لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوليه فترة رئاسية جديدة وفوزه بالانتخابات بنسبة 89.6%.

وأشاد “شهاب” في تصريحات له اليوم، بالمشهد الديمقراطي غير المسبوق الذي شهدته الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج والداخل، وحرص كل أبناء الوطن على ممارسة حقوقهم الدستورية والسياسية والنزول بكثافة أمام اللجان الانتخابية لاختيار الأصلح للحكم واستكمال المسيرة للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

واضاف، أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أمر طبيعى نظراً للإنجازات التي حققها وإحساس الشعب بصدق قوله وعمله لرفعة هذا الوطن، مشيرا إلى ان الشعب ثقته بالقيادة السياسية بلا حدود.