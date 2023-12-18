رئيس حماية المستهلك: شعب مصر جدد الثقة في الرئيس لاستكمال بناء الدولة

تقدم ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، بخالص آيات التهنئة، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه في الانتخابات الرئاسية، ولتجديد ثقة الشعب المصري العظيم في الرئيس لاستكمال بناء الدولة الحديثة التي أرسى قواعدها منذ توليه مقاليد الرئاسة، من أجل هذا الوطن وشعبه العظيم، وذلك عقب الإعلان رسمياً اليوم عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وأشار السجيني ، إلى أن الفائز فى الانتخابات الرئاسية 2024 هو الوطن والمصريون، موجهًا الشكر لكل قضاة مصر، ورجال الشرطة لتأمين العملية الانتخابية، ولأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، لما بذلوه من جهد لخروج المشهد الإنتخابي بهذا الشكل المُشرف.

وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك ، في تهنئته التي جاءت نيابة عن نفسه وعن القيادات والعاملين بالجهاز، عن سعادته وتقديره البالغ للتمثيل المُشرف للشعب المصري ومشاركته الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والتي شهدت إقبالاً غير مسبوق مما يؤكد على حرص الشعب المصري على الممارسة الديمقراطية وبناء مستقبل مصر لهم وللأجيال القادمة، وهو الأمر الذي نال إشادة واسعة من المحافل الدولية والإقليمية، داعياً الله عز وجل أن يوفق فخامة الرئيس في خطة التنمية والتطوير والإصلاح وبما يحقق طموح وآمال الشعب المصري.

ونقل رئيس الجهاز تأكيد العاملين بالجهاز على تجديد عهدهم لكم وللوطن على الاستمرار فى بذل كافة الجهود والمساعى اللازمة لدعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء مصر المستقبل تحت قيادتكم الغراء ، داعين المولى عز وجل أن يكلل جهودكم المخلصة بالتوفيق والنجاح المستمر من أجل رفعة الوطن.

