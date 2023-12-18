تعد طريقة عمل إسكالوب الدجاج مع البطاطس المقرمشة من الوصفات التي تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات ومحببة لدى الكبار والصغار وتتميز بمذاق شهي ولذيذ.



طريقة عمل اسكالوب الدجاج مع البطاطس المقرمشة:

المقادير:

‏- 1 صدر دجاج (مخلي من الجلد )

‏- 100 جرام بروكولي وبازلاء مسلوقين

‏- 1 بطاطا حلوة صغيرة مقشرة (اختياري)

‏- حفنة أوراق زعتر أخضر

‏- 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

مقادير زبدة غريمولاتا

‏- 1 فص ثوم مفروم ناعم

‏- 1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

‏- 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

‏- ½ حبة عصير ليمون

‏- ½ حبة برش ليمون

‏- 1 ملعقة صغيرة أوراق الزعتر الأخضر

طريقة التحضير:

يوضع صدر الدجاج على ورقة كبيرة من النايلون. تُعدّ بضع شقوق فيه، بواسطة السكّين. ويُغطّى بورقة ثانية من النايلون، ثمّ يُدق بالمدقة حتى تبلغ سماكته 1.5 سنتيمتر. ثم، اهرسي صدور الدجاج بزيت الزيتون، ويُملّح ويُبهّر. رشي الزعتر عليه.

تُسخّن الشوّاية الكهربائيّة، ويشوى صدر الدجاج عليها، من ثلاث إلى أربع دقائق، لكلّ جهة. ثمّ، يوضع جانبًا.

ضعي حبات البطاطس بالكم الباقي من الزيت، وتشوى أيضاً، حتى تصبح طرية، أي لحوالي خمس دقائق.

لإعداد زبدة “غريمولاتا”: تُخلط مكوّناتها معا ،ثم توضع البطاطس في قعر طبق ساخن، مع البروكولي والبازلاء، وفوقها طبق ساخن، مع البروكولي والبازلاء، وفوقها الدجاج المشوي، مع إضافة الزبدة عليه