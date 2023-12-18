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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: نتيجة الانتخابات الرئاسية تعكس شعبية السيسي وحب المصريين

اللواء طارق رسلان
اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ

تقدم اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لحزب المؤتمر بالتهنئة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة ، مؤكداً بأن النتيجه عكست شعبية الرئيس وحب المصريين له.

واضاف رسلان في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن الرئيس السيسي زعيم صدق مع شعبه وكان شعارة الوطن اولا ، والارقام بينت التفاف المصريين حول الرئيس لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وتقدم امين عام حزب المؤتمر بالشكر الي الشعب  المصري العظيم الذي وعي الي حجم التحديات التي تواجه الوطن ، وآمن برؤية زعيم وطني مخلص قدم الكثير والكثير لوطنه ، وان جولاتنا في المحافظات لتوضيح حجم الانجازات التي تحققت علي مدار السنوات الأخيرة أتت ثمارها.

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