بسبب الانتخابات الرئاسية| أحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ حزب الوفد.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، إن المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري حصل على 1.936.352 صوت في الانتخابات الرئاسية بنسبة 4.5% من جملة الأصوات الصحيحة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "المرشح الرئاسي فريد زهران حصل على 1.776.952 صوت في الانتخابات الرئاسية، أما المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة فحصل على 822.606 صوت".

وأشار: "النسبة التي حصل عليها المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة ضئيلة جدا لحزب الوفد"، مضيفا: "النسبة تحتاج مراجعة في حزب الوفد لازم حزب الوفد يعود لقيمته ومكانته".

وأوضح: "حزب الشعب الجمهوري أصبح اليوم الكتلة الثانية في البرلمان بعد مستقبل وطن، وأصبح رقم 2 في الانتخابات الرئاسية أيضا، وهو حزب له تواجد كبير".

