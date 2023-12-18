الشارع ماشي عادي|تعليق ناري من أحمد موسى على جولة الرئيس السيسي في القاهرة

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الرئيس السيسي بشوارع القاهرة، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الرئيس السيسي تحرك في الشوارع ووجد أعدادا كبيرة في الشوارع تنتظره لتحيته وتقديم التهنئة له".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "الرئيس السيسي أجرى حوارا مع أحد المواطنين أثناء مروره في شوارع القاهرة"، لافتا: "الرئيس السيسي وسط الناس في الشوارع بكل بساطة".

ولفت: "موكب الرئيس السيسي يتسم بالبساطة، ولم يتم وقف أو إغلاق الطريق من الاتجاهين، بل الرئيس وقف يتحدث مع أحد المواطنين وحركة المرور كما هي لم تتأثر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى،: "الحركة في الشوارع كانت ماشية عادي جدا والرئيس واقف مع مواطن في الشارع يتحدث معه، والحركة كانت عادية جدا".