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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالألعاب النارية.. أحمد موسى يعرض احتفالات المصريين بالتحرير بعد فوز الرئيس السيسي

ميدان التحرير
ميدان التحرير

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بنسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتا إلى أن أكثر من 44 مليون مواطن شاركوا في الانتخابات بأصواتهم، وأعطي 89.6% منهم أصواتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي.

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أحمد موسى: الشعب المصري كله في الشوارع احتفالا بفوز الرئيس السيسي.. فيديو

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نتباهى بأنك رئيس مصر.. أحمد موسى يصفق على الهواء: السيسي يستحق التقدير

وعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، احتفالات المصريين في ميدان التحرير بالألعاب النارية بعد فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية.


وأضاف: "ميدان التحرير يشهد أكبر احتفالات في مصر الآن بالألعاب النارية والأعلام التي تحمل صورة الرئيس السيسي وعلم مصر، بمناسبة استمرار الرئيس السيسي في الحكم لـ6 سنوات مقبلة".

وأوضح: "مصر عظيمة.. وما يحدث في ميدان التحرير الصورة الحقيقية لمصر، والجمهورية الجديدة"، مشيرا: "إلى أن ما يحدث في التحرير مشهد مشابه لمشهد 30 يونيو.. و ميدان التحرير يشهد احتفالات لم يشهدها منذ 10 سنوات".

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