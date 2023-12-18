عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الشعب المصري كله في الشوارع احتفالا بفوز الرئيس السيسي.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، أن هناك احتفالات كبيرة للمصريين بميدان التحرير لفوز الرئيس السيسي بمدة رئاسية جديدة.

txt

بسيط ومتواضع.. أحمد موسى: الرئيس السيسي واحد مننا وفخورين بيه

txt

نتباهى بأنك رئيس مصر.. أحمد موسى يصفق على الهواء: السيسي يستحق التقدير

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، "مصر عظيمة.. وما يحدث في ميدان التحرير الصورة الحقيقية لمصر، والجمهورية الجديدة".

وأشار إلى أن "الشعب المصري كله في الشوارع، والكل نزل يحتفل بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية"، معلقا "الناس جايين من كل حتة في التحرير للاحتفال".

وأوضح "فوز الرئيس السيسي انتصار كبير.. ومصر كلها مع الرئيس السيسي"، مختتما "ميدان التحرير كله منور بالألعاب النارية.. وما يحدث في التحرير مشهد مشابه لمشهد 30 يونيو".

أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

3 قنوات مجانية| شاهد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بهذه الطريقة

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

مش مشفرة| 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي.. اضبط ترددها الآن

ترشيحاتنا

محمد هاني يحقق رقما تاريخيا في كأس العالم للأندية.. ما هو؟

تشكيل قوة مصرية.. مهاب مميش يكشف تفاصيل تأمين حركة الملاحة بقناة السويس

أول تعليق من أمريكا على فيديو حماس بشأن الأسرى الإسرائيليين

30 دقيقة.. خطورة أهلاوية على مرمى فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

بالألعاب النارية.. أحمد موسى يعرض احتفالات المصريين بالتحرير بعد فوز الرئيس السيسي

البنتاجون: المدمرة يو إس إس لابون دخلت إلى البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبات مجهول يحمي من الجلطة وأمراض القلب .. اكتشفه

إطلالة لافتة.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. آمال ماهر تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير| شاهد

فيديو

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

دولة تخفض عملتها 50٪ أمام الدولار.. خطة للإصلاح الاقتصادي

السيسي للمصريين: فخري بكم لا حدود له.. واختياركم لي تكليف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ