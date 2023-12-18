أحمد موسى: الشعب المصري كله في الشوارع احتفالا بفوز الرئيس السيسي.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، أن هناك احتفالات كبيرة للمصريين بميدان التحرير لفوز الرئيس السيسي بمدة رئاسية جديدة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، "مصر عظيمة.. وما يحدث في ميدان التحرير الصورة الحقيقية لمصر، والجمهورية الجديدة".

وأشار إلى أن "الشعب المصري كله في الشوارع، والكل نزل يحتفل بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية"، معلقا "الناس جايين من كل حتة في التحرير للاحتفال".

وأوضح "فوز الرئيس السيسي انتصار كبير.. ومصر كلها مع الرئيس السيسي"، مختتما "ميدان التحرير كله منور بالألعاب النارية.. وما يحدث في التحرير مشهد مشابه لمشهد 30 يونيو".