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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسيط ومتواضع.. أحمد موسى: الرئيس السيسي واحد مننا وفخورين بيه

أحمد موسى
أحمد موسى

علق  الإعلامي أحمد موسى، على فوز الرئيس السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، وقام أحمد موسى بالتصفيق على الهواء بعد إعلان النتيجة ، قائلا: " مليون مبروك".

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في  تغطية خاصة لنتيجة الانتخابات الرئاسية على قناة " صدى البلد"،   الرئيس السيسي واحد مننا  ووهو رجل بسيط ومتواضع".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  الرئيس السيسي يحب أن يستمع للمواطن المصري في أي مناسبة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  فخورين بالرئيس السيسي وشكرا لك على مافعلته لمصر وموقفك الدعامة للشعب المصري".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى : " شكرا ياريس إنك رجعت الوطن من الاختطاف والدمار ، وشكرا لك على تواجد مصر العظيمة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى : " مشينا مع الرئيس السيسي مشوار طويل والشعب المصري تحمل وسيتحمل".

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