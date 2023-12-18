بسيط ومتواضع.. أحمد موسى: الرئيس السيسي واحد مننا وفخورين بيه

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز الرئيس السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، وقام أحمد موسى بالتصفيق على الهواء بعد إعلان النتيجة ، قائلا: " مليون مبروك".

وقال الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة لنتيجة الانتخابات الرئاسية على قناة " صدى البلد"، الرئيس السيسي واحد مننا ووهو رجل بسيط ومتواضع".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي يحب أن يستمع للمواطن المصري في أي مناسبة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" فخورين بالرئيس السيسي وشكرا لك على مافعلته لمصر وموقفك الدعامة للشعب المصري".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى : " شكرا ياريس إنك رجعت الوطن من الاختطاف والدمار ، وشكرا لك على تواجد مصر العظيمة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى : " مشينا مع الرئيس السيسي مشوار طويل والشعب المصري تحمل وسيتحمل".