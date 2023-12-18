بناء الإنسان.. أحمد موسى: الرئيس السيسي نجح في القضاء على العشوائيات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في القضاء على العشوائيات، وتم تنفيذ مشروعات سكنية جديدة لتوفير حياة كريمة للمواطن.

وقال الإعلامي أحمد موسى، في تغطية خاصة لنتيجة الانتخابات الرئاسية على قناة " صدى البلد"، : " تم تنفيذ محاور وشبكات طرق كثيرة لربط كافة محافظات الدولة ، كما تم العمل على توطين الصناعة في مصر والتوسع في مساحات الرقعة الزراعية، إضافة إلى بناء المدن الجديدة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى : " تم توفير سكن كريم للمواطن المصري بفضل المشروعات التي نفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي عكف على بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى : " الدولة واجهت تحديات كثيرة لكن تم دفع المليارات من اجل مصلحة المواطن المصري"، مضيفا:" تم العمل على رفع كفاءة شبكة السكك الحديدية في مصر".