تعليق قوي من أحمد موسى على تأخر الأهلي أمام فلومينيسي البرازيلي.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على مباراة الأهلي وفلومينيسي البرازيلي بكأس العالم للأندية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الأهلي اتأخر بهدف من ركلة جزاء، والأهلي قدم ماتش كويس، وقدم أداء كبير وهناك فرص كثيرة ضائعة".

وأضاف: "الفريق البرازييلي بيحاول يضيع وقت، ويبدو أن هناك عصبية في الملعب، لكن النادي الاهلي يقدم مبارة قوية"، لافتا: "الأهلي بيحاول يضغط على الفريق البرازيلي".



وتابع الإعلامي أحمد موسى،: "لو المباراة خلصت بهذه النتيجة الأهلي هيلعب على المركز الثالث والرابع"، لافتا: "90% من الجمهور في المدرجات يشجع الأهلي، والمدرجات ممتلئة".