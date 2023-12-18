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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرانس برس: إرجاء تصويت مجلس الأمن على قرار بشأن وقف الحرب بغزة

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأنه تم إرجاء تصويت مجلس الأمن الدولي حول الحرب في قطاع غزة إلى الثلاثاء.

وفي وقت سابق، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة على أن يبحثه الأسبوع الجاري، وذلك بعد إفشال الولايات المتحدة عدة قرارات لوقف إطلاق النار.

وتدعو مسودة الإمارات إلى تسهيل لوجيستي لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويمكن التصويت على المسودة في وقت مبكر من يوم الاثنين، بحسب موقع "24" الإماراتي.

ولم يتمكن المجلس من اعتماد مشروع قرار قدمته الإمارات لوقف إطلاق النار لدواع إنسانية في غزة بعد لجوء الولايات المتحدة إلى حق النقض (الفيتو) ضد المشروع الذي أيده 13 عضوا من أعضاء المجلس الـ15 مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

مجلس الأمن الدولي غزة قطاع غزة

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