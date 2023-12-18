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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق غير متوقع من أحمد موسى على خسارة الأهلي.. ورسالة خاصة للجمهور

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، هزيمة النادي الأهلي من فلومينيسي البرازيلي بكأس العالم للأندية.

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الأهلي هيلعب على المركز الثالث، برونزية كأس العالم للأندية يوم الجمعة".

وأضاف: "الفريق البرازيلي قدم أداء قويا، لكن النادي الأهلي لم يستغل الفرص التي أتيحت له"، لافتا إلى أن: "الفريق البرازيلي خلص المباراة".

وأشاد  الإعلامي أحمد موسى، بأداء حارس المرمى محمد الشناوي، قائلا: "شال كتير في المباراة، وتصدى لأكثر من هدف"، مشيرا: "الأهلي ضيع كتير والنتيجة لم تكن في صالحه".

واسترسل الإعلامي أحمد موسى،: "الأهلي أضاع فرصة كبيرة للتأهل للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية"، مضيفا: "90% من الجمهور في المدرجات يشجع الأهلي، والمدرجات كانت ممتلئة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى،: "عندنا كتير من المركز الثالث، وكنا نتمنى يكون عندنا ميدالية ذهب أو فضة"، مؤكدا: "الأهلي دائما في كأس العالم للأندية ويرفع اسم مصر".

ووجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "جمهور الاهلي ميزعلش، أنت عندك رجالة، والأهلي دائما يصنع التاريخ، ولابد أن يفخر الجمهور دائما بالنادي الأهلي". 

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