وزير الطيران عن خروج الشركة الوطنية من قائمة الأفضل: «التقييم قديم.. ومش عايزين نهد في نفسنا»

أكد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، أن خروج "مصر للطيران" من قائمة الشركات الأفضل حول العالم يأتي من خلال تقييم شركة تقيم الأداء، وهي واحدة من شركات عديدة في هذا الإطار، والتي تصنف شركات الطيران من نجمة واحدة لـ5 نجوم، منوهًا بأن هناك قصور وعملية الإصلاح مستمرة.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، أنه يتمنى نشر الأخبار كاملة ولا يتم نشر الأخبار القديمة، موضحًا أن خروج مصر للطيران من قائمة أفضل 100 شركة عالميًا هو تصنيف صادر في شهر يونيو الماضي عن الفترة السابقة من أول 2022 حتى نهاية 2022، متابعًا: "مش عايزين نهد في نفسنا.. عارفين إن هناك قصور.. ولو أنا مش عارف؛ أبقى غلطان.. ولو مش بصلح؛ هكون غلطان".

وزير الطيران: لدينا قصور نسعى لحله

أوضح وزير الطيران، أن هناك قصور ويسعى لتحسين وحل هذا القصور، مشددًا على أن الفترة المقبلة سنشهد آثارا إيجابية في مصر للطيران ومطار القاهرة.

وأكد أن عملية التقييم تتم من خلال بداية من حجز الراكب التذاكر من موقع الشركة الخاصة بالطيران وأسلوب الحجز والخدمات بالمطار وشكل الطائرات والكراسي ونوعها.