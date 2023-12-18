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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: اكتساح السيسي في الانتخابات يعكس عزم المصريين على استكمال مسيرة التنمية

النائب الدكتور محمود
النائب الدكتور محمود صلاح سعد، عضو مجلس الشيوخ

تقدم النائب الدكتور محمود صلاح سعد، عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة والقيم بمجلس الشيوخ، امين حزب حماة الوطن بمحافظة البحيرة، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لما ابداه شعب مصر العظيم من تأيد كاسح لقيادته ليُمضي على بركة الله فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، وذلك بعد حصوله على نسبة تصويت  بلغت ٨٩,٦٪  في الانتخابات الرئاسية 2024، مما يؤكد ما يحظي به الرئيس من دعم شعبي جليل، استكمالا لمسيرة البناء والتنمية وحضارةٍ تتجدد ملامحها وتتأكد مساراتها بعزيمة شعب عظيم وشرطة وطنية  وقضاء شامخ عريق وقوات مسلحة ابية وقائد بطل ، وتحيا مصر كنانة الله فى ارضه.

وقال عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية له اليوم، إن المصريين جميعا أكدوا مجددا ثقتهم الكبيرة في قيادتهم الرشيدة في هذه المرحلة الفارقة، من عمر الوطن، وما تشهده المنطقة من تحديات، وتتعاظم فيها المسئوليات، ومن ثم جاءت دعوات التايد والدعم من المصريين داخل وخارج البلاد بمثابة تقديرٍ لما أنجزه الرئيس عبد الفتاح السيسي  خلال السنوات الـ 10 الماضية، عمل خلالها علي تثبيت أركان الدولة المصرية، وبناء الجمهورية الجديدة، وفي الوقت نفسه عزم على استكمال ما تم البدء فيه، من أجل الوطن، وشعبه العظيم، داعياً الله العلىَّ القدير أن يلهمه السداد والتوفيق في قيادته للبلاد نحو مزيد من التقدم في المرحلة المقبل.

وأضاف، امين حزب حماة الوطن بمحافظة البحيرة، أن ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن عدد من أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى الداخل والخارج 4477668 بنسبة مشاركة 66.8%، يعكس مدى وعى المصريين وعزمهم على استكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة والوقف خلف وطنهم فى هذا التوقيت الهام .

واختتم نائب حماة الوطن، تصريحاته قائلا: " نشعر نحن المصريين بالفخر والاعتزاز أمام العالم بهذا النجاح ونعاهد الله والرئيس على الاستمرار في العطاء وبذل أقصى جهد لاستكمال مسيرة التنمية والبناء تحت قيادته الرشيدة"، موجهاً الشكر للشعب المصري العظيم الذي سطر ملحمة تاريخية هي الاولي من نوعها في الاستحقاقات الدستورية التي شهدتها البلاد .

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثالثة، إذ حصل الرئيس السيسي على39 مليوناً و702 الف و451 صوتاً.

الانتخابات عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة الهيئة الوطنية للانتخابات

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