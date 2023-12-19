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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خطيب الجامع الأزهر: رئيس الجمهورية يقع على كاهله إدارة الدولة والشعب يشاركه المسئولية

صدى البلد

قال الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، إن المشهد الانتخابي يدل على نوع من الوعي والأمانة والمسئولية، معقبا: " كنا دائما نحث الناس على المشاركة بالانتخابات الرئاسية؛ لأنه نوع من الإيجابية والمسئولية".

وأوضح محمود الهواري، خلال لقائه ببرنامج مساء DMC المذاع على شاشة DMC، أن المسئولية موزعة والجميع شريك فيها، قائلا: "رئيس الجمهورية يقع على كاهله إدارة الدولة و لكن الشعب أيضا شريك في المسئولية".

الدروس المستفادة من البيان

أضاف محمود الهواري، أن من أهم الدروس المستفادة من بيان الرئيس السيسي الامس هو التوافق على هدف واحد، منوها: "هدفنا إن البلد تمشي للأمام، و أتمنى أن هذه الروح تكون متواجدة بجميع المؤسسات وحتى على مستوى الأفراد وسنرى وضعا متغيرا تماما". 

المشهد الانتخابي الانتخابات الرئاسية الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع البحوث الاسلامية

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