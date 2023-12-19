كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

وجه الكابتن معتز إينو لاعب النادي الأهلي السابق، رسالة لـ المدير الفني لـ النادي الأهلي كولر، قائلا :" ليه كل مباراة بتتأخر في التغيرات، والكل عايز يعرف السبب".



وأضاف الكابتن معتز إينو، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ديانج كان مطلوب مشاركته في مباراة الأمس، وما يفعله كولر بعد كل هزيمة، " شماعة بيعلق عليها الأخطاء، وكفاية".



ولفت إلي أن الأهلي قدم مباراة قوية أمام اتحاد جدة، في أول مباراة، ولكن ما يفعله كولر ببعض المباريات يجعل جماهير الأهلي، توجه أسئلة كثيرة منها :" ليه بتتأخر بالتغيرات، وعلى أي أساس بتخرج أفضل ما يلعب بالمباراة".



قال مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، إن التركيز غاب عن اللاعبين في مباراة الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وخسر الأهلي أمام الفريق البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة"، ليفشل الأهلي في بلوغ المباراة النهائية لمونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وأوضح كولر - في تصريحاته عقب اللقاء - أن إهدار العديد من الفرص كان السبب في الخسارة أمام فلومينينسي، مشيرا إلى أن الأهلي مازال يعاني من هذه الظاهرة.وتابع: "الأهلي يعاني كذلك من الإرهاق بسبب ضغط المباريات، الأمر يكون صعبا عندما تلعب مباراة كل يومين، فالتركيز هنا يذهب للاستشفاء، وتركيزنا كان مشتتا أمام فلومينينسي".

وعن سبب غياب أحمد نبيل كوكا عن المباراة، أوضح كولر: "اللاعب تعرض لوعكة بعد المباراة الأولى، وكانت مشاركته ضد فلومينينسي مخاطرة كبيرة، ولذلك قررت ألا أجازف به".

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه، يوم الجمعة المقبل، الخاسر من المباراة الأخرى للدور نصف النهائي بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني، في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث للمونديال.