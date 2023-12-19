الصحة العالمية: العدوان فاق كل الحدود في غزة وغير معقول استمرار ما يحدث

عبرت منظمة الصحة العالمية عن صدمتها مما يحدث في غزة معتبرة أن العدوان فاق كل الحدود، وفق وسائل إعلام متفرقة.



وقالت المنظمة أنه من غير معقول أن يسمح العالم باستمرار ما يحدث في غزة.

واعتبرت الأمم المتحدة أن غزة تعد أخطر مكان في العالم لعيش الأطفال وهناك حاجة إلى وقف إطلاق نار فوري ومستدام.

وذكرت الأمم المتحدة أن نحو مليون طفل في قطاع غزة هجروا من منازلهم قسرا وتشتت عائلاتهم.



وصباح اليوم، وصل عدد من الشهداء إلى مستشفى النجار جراء استهداف الاحتلال منزلاً بمخيم بشيت وسط رفح جنوبي قطاع غزة.



وأفادت تقارير بسقوط عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي على مربع سكني في بلوك 2 بمخيم جباليا.



بينما قال الإعلام الحكومي في غزة بارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 97 بعد استشهاد الصحفي عادل زعرب في قصف برفح.



يأتي ذلك فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: أن 71% من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع وان 98% من سكان قطاع غزة يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء و 64% من سكان قطاع غزة يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية لسد الجوع.



وذكر أن معدل الحصول على المياه، بما في ذلك مياه الشرب ومياه الاستحمام والتنظيف يبلغ 1.5 لتر للشخص الواحد يوميًا في قطاع غزة.