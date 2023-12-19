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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يفتتح مقصد العائلة ومشروع 306 برأس سدر

فودة يفتتح مقصد العائلة
فودة يفتتح مقصد العائلة براس سدر

افتتح اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مقصد العائلة بمدينة رأس سدر، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة،  والمحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، والنائب سيد عوض عضو مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن مشروع مقصد العائلة من المشروعات التنموية والخدمية التي جرى تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدينة رأس سدر، مؤكدًا أن المرحلة الأولى تضمنت إقامة مشروع 306، وتطوير منطقة الكورنيش بالكامل، لتصبح متنفس ترفيهي لأهالي وزائري المدينة، خاصة أن رأس سدر من أهم المدن السياحية بجنوب سيناء بشكل عام، و بخليج السويس بشكل خاص، وتشهد توافد آلاف الزائرين خلال الموسم السياحي الصيفي.

وأوضح أن مقصد العائلة يعد منطقة ترفيهية خدمية متكاملة مناسبة للأسر في المدينة، لكونها آمنة تمامًا للأطفال، وتضم ألعاب ترفيهية للأطفال، وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من أسر وعائلات، وأماكن لتناول المأكولات والمشروبات، و مسرح صيفي لعرض الفلكلور السيناوي لمواطني المدينة وروادها، وممشى للدراجات الهوائية، وأماكن انتظار للدراجات.

وأشار إلى أنه جرى إنشاء 8 محلات لخدمة الزوار، سيجري طرحهم للشباب لتوفير فرص عمل لهم، إضافة إلى إنشاء وحدة تحكم، ووحدة 2 كونتينر.

ولفت إلى أن مشروعات التجميل وإقامة الجداريات والميادين، تحظى باهتمام كبير خاصة في المدن السياحية، لكونها تعكس المظهر الحضاري والجمالي للمدن السياحية على مستوى المحافظة، مقدمًا الشكر للمجتمع المدني الذي ساهم في أعمال التجميل، وإنشاء الميادين والجداريات بالمدينة.

ومن جانبه قال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إنه جرى إقامة مشروع مقصد العائلة على الكورنيش بجوار شارع 306، على مساحة 500 متر مربع، بتكلفة 7 مليون جنيه لتصبح منطقة الكورنيش مقصد مواطني المدينة وزوارها، لكونها باتت منطقة ترفيهية خدمية متكاملة.

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جنوب سيناء رأس سدر مقصد العائلة افتتاح فودة

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