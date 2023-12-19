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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

«أهلي 2005» يفوز على إنبي بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

صدى البلد

نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ في الفوز على ضيفه إنبي بركلات الترجيح بنتيجة ٣ - ٢، بعد التعادل ٣ - ٣ في الوقت الأصلي للمباراة، التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٦ من بطولة الجمهورية.

بدأ «أهلي ٢٠٠٥» المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: عمر كامل.

الدفاع: يوسف جمال - عبد الله بستانجي - معتز محمد - أحمد عابدين.

الوسط: أحمد خالد «كباكا» - عمرو خالد - هشام مصطفى - أحمد وحيد - محمد عبد الله.

الهجوم: محمد رأفت.
 
وشارك فارس خالد بدلًا من عمرو خالد، ومحمود لبيب بدلًا من أحمد عابدين، وطارق فوزي بدلًا من معتز محمد الذي تعرض للإصابة، ويوسف عبد الحفيظ بدلًا من يوسف جمال، وسيف أيمن بدلًا من هشام مصطفى.

افتتح إنبي التسجيل مبكرًا من ركلة جزاء، وأدرك هشام مصطفى هدف التعادل للأهلي في الدقيقة ١٨ بعد انفراده بحارس المرمى، قبل أن يسجل إنبي هدفه الثاني، وينتهي الشوط الأول بتقدمه ٢ - ١.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى المدير الفني للفريق حسن محمد تبديلين بخروج أحمد عابدين بعد شعوره بالإجهاد، حيث قدم أداءً جيدًا في الشوط الأول، وشارك محمود لبيب بدلًا منه، كما شارك فارس خالد بدلًا من عمرو خالد الذي شكل محاولات هجومية قوية على إنبي.

وفي منتصف الشوط الثاني سجل إنبي هدفه الثالث من كرة عرضية، ولكن بعد الهدف تحسن أداء الأهلي بشكل كبير وشكل الفريق ضغطًا قويًّا على دفاعات إنبي، لينجح أحمد خالد «كباكا» في تسجيل الهدف الثاني برأسية مميزة في الدقيقة ٦٦ بعد عرضية متقنة من يوسف جمال.

وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة أرسل يوسف عبد الحفيظ عرضية مميزة داخل منطقة الجزاء، لترتد الكرة من أقدام المدافعين إلى كباكا الذي سددها في الشباك، مانحًا الهدف الثالث والتعادل للأهلي، لتذهب المباراة لركلات الترجيح.

ونجح الأهلي في حسم ركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما سجل له كل من طارق فوزي وفارس خالد ومحمود لبيب وأهدر كباكا، كما تألق الحارس عمر كامل وتصدى لركلتين، ليفوز الأهلي بنتيجة ٣ - ٢.

بهذه النتيجة أضاف «أهلي ٢٠٠٥» نقطتين إلى رصيده ليصل إلى ٢٨ نقطة، وسجل ٣١ هدفًا مقابل ١٣ هدفًا في مرماه.
 

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