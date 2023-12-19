منتخب مصر لكرة الصالات يتأهل مباشرة لنهائيات أمم إفريقيا 2024

تسلم الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأهل منتخب مصر لكرة الصالات لأمم إفريقيا المقبلة والمقرر إقامتها في 2024.



وتأهل منتخب مصر رسميًا إلى بطولة إفريقيا لكرة الصالات 2024 برفقة المغرب وأنجولا، وجاء تأهل منتخب مصر وفقا لتصنيف أحسن ثلاثة منتخبات في آخر بطولة كأس أمم إفريقيا.



وتخوض باقي المنتخبات مرحلة التصفيات وهي: الجزائر، وليبيا، وموريتانيا، والكاميرون، وكوت ديفوار، وزامبيا، وتنزانيا، وناميبيا، وغانا، وموزمبيق. ويتبقى الإعلان عن البلد المنظم الذي يستضيف فاعليات البطولة.