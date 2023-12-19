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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير دولي: طول أمد الأزمة في باب المندب يرفع أسعار السلع والغاز

النفط و الغاز
النفط و الغاز

قال الدكتور ممدوح  سلامة خبير النفط الدولي  أن  الأزمة في باب المندب تهدد إمدادات الغاز والنفط إلى أوروبا، مضيفاً أن  الأزمة في باب المندب جاءت ردا على العدوان على أهالي غزة.


وأضاف  ممدوح  سلامة خلال  مداخلة  عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  “ الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON، قائلاً:” الازمة تحولت من أزمة غقليمية  بين حماس وإسرائيل لازمة دولية تؤثر على الملاحة في البحر الاحمر في أهم ثلاث  ممرات ملاحية في العالم مضيق هرمز ومضيق باب المندب  وقناة السويس    وهذا يعني   أنها تؤثر على إستقرار العالم ,اسعار السلع المستوردة  وأسعار وكلفة الـامينفي العالم والاهم أنها تهدد بوقف    إمددات الخليج  من النفط عبر قناة السويس إلى أوروبا ". 

إسرائيل قد تقوم بعمل انتقامي ضد الحوثيين


وأردف :  هذا يهدد بإرتفاع أسعار النفط والغاز والسلع المستهلكة   حول العالم وإذا طال أمدها ربما تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي    وتقلل من وتيرته ". 


وتحدث عن تصريحات الحوثيين  قائلاً : " التصريحات تقلل من المخاوف   وهدفهم تقليل حجم التجارة من ميناء إيلات المطل على البحر الاحمر   وإرهاق حركة التجارة الاسرائيلية ، مؤكداً أن تصرحات شركات الملاحه التيغيرت مجراها  يرفع تكلفة التامين الملاحي حول العالم ويرفع التضخم  العالمي "
واصل : " إسرائيل قد تقوم بعمل انتقامي ضد الحوثيين مما يعني توسيع الحرب إلى حرب واسعة في الشرق الأوسط. وكان على وزير الدفاع الأمريكي أن يضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، بدلا من الإنفاق على تحالف دولي.

النفط الغاز غزة اهالي غزة اوروبا

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