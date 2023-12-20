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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كاملة أبو ذكري: بنتي مقدرتش تستحمل العيش خارج مصر وقت حكم الإخوان|فيديو

صدى البلد

قالت المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري، إنها ابنة هذا الوطن نتاج لأرضه وترابه وشعب مصر، ولا تستطيع أن تتخيل أن تعيش في أي مكان بالعالم غير مصر.

وأضافت "أبو ذكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنها سافرت لمدة شهر خلال حكم الإخوان خارج مصر، وحاولت أن تجعل ابنتها تسافر هي الأخرى، لكنها انهارت "قالت لي يا ماما مش هما اللي هيمشونا لكن احنا اللي هنمشيهم، ومقدرتش تستحمل العيش خارج مصر".

وأوضحت أن هناك من يحاول جر مصر لصراعات وحروب وتوريط مصر، بهدف هدم كل ما حدث من مشروعات جديدة الفترة الماضية، وبالرغم من الأزمة الاقتصادية إلا أن الشعب يمتلك بفطرته البسيطة قدرة تحمل ذلك والبحث عما يوفر له الأمان لمعرفته أن هناك الكثيرين يقفون ضد مصر، وهم الذين ليس من مصلحتهم أن تكون مصر دولة حرة مستقلة وصاحبة رأيها.

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