اتحاد الكرة يعاقب الأهلي بخصم مليون جنيه من مستحقاته .. لهذا السبب

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "بعد الانسحاب من كأس الرابطة.. اتحاد الكرة يُعاقب الأهلي بخصم مليون جنيه من مستحقات الدوري".

وجاء في التقرير أن عامر حسين عضو مجلس اتحاد الكرة، قرّر توقيع خصم مليون جنيه من الأهلي، بعد اعتذاره عن المشاركة في كأس الرابطة.

وقال إن المشاركة في البطولة اختيارية وليست إجبارية، وأن هذا الاعتذار لا يمنع الفريق من اللعب في النسخة المقبلة، ولكن يتم خصم المستحقات من الدوري.

وكشف التقرير أن الأهلي خاطب رابطة الأندية المحترفة، مُعلنًا الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس الرابطة، بسبب تلاحم المباريات.