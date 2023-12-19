موديست يرحل عن الأهلي بعد كأس العالم للأندية .. تفاصيل

أكد الناقد الرياضي محسن لملوم، أن مهاجم النادي الأهلي موديست، كتب نهايته في الأهلي، ووضعه انتهى أن بطولة كأس العالم للأندية كانت الفرصة الأخيرة لـ موديست، أخفق فيها.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن جماهير الأهلي غير مقتنعة بـ أداء المهاجم، وأنه لم يقدم أي شيء لـ الفريق.

وفي وقت سابق قال مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، إن التركيز غاب عن اللاعبين في مباراة الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وخسر الأهلي أمام الفريق البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة"، ليفشل الأهلي في بلوغ المباراة النهائية لمونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وأوضح كولر - في تصريحاته عقب اللقاء - أن إهدار العديد من الفرص كان السبب في الخسارة أمام فلومينينسي، مشيرا إلى أن الأهلي مازال يعاني من هذه الظاهرة.وتابع: "الأهلي يعاني كذلك من الإرهاق بسبب ضغط المباريات، الأمر يكون صعبا عندما تلعب مباراة كل يومين، فالتركيز هنا يذهب للاستشفاء، وتركيزنا كان مشتتا أمام فلومينينسي".

وعن سبب غياب أحمد نبيل كوكا عن المباراة، أوضح كولر: "اللاعب تعرض لوعكة بعد المباراة الأولى، وكانت مشاركته ضد فلومينينسي مخاطرة كبيرة، ولذلك قررت ألا أجازف به".

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه، يوم الجمعة المقبل، الخاسر من المباراة الأخرى للدور نصف النهائي بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني، في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث للمونديال.