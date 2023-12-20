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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن لنظيره الأردني: واشنطن ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن جدد التزام إدارة الرئيس جو بايدن بإقامة دولة فلسطينية.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أكد بلينكن خلال مكالمته مع نظيره الأردني أيمن الصفدي،  “التزام الولايات المتحدة بتوفير وتسهيل المساعدات الإنسانية المتزايدة والمستدامة إلى غزة"، معربًا عن تقديره للقيادة الأردنية في تقديم المساعدات”.

وناقش الزعيمان أيضا “الجهود المبذولة لمنع انتشار الصراع والحاجة إلى بذل كل ما هو ممكن لحماية المدنيين في غزة ووقف عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني، ضرورة وقف العدوان على غزة، وضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بإيصال المساعدات الإنسانية بشكلٍ كافٍ ومستدام وفورى إلى القطاع، محذرًا من خطورة الوضع فى الضفة الغربية.

وتناول الاتصال، طبقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، الجهود المبذولة لمنع توسع الحرب، وضمان حماية المدنيين، ووقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وزارة الخارجية الأمريكية بلينكن بايدن دولة فلسطينية غزة

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