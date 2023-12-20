افتكره موظف في السوق.. مواطن يضع مذيع BBC في موقف محرج على الهواء

تعرض مذيع بي بي سي "بن بولس"، للمقاطعة، في أثناء بث مباشر على الهواء، على شاشة التلفزيون، صباح الوم الأربعاء، من قبل مواطن، ظن أنه موظفا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، كان مذيع الأخبار- الذي كان يرتدي سترة صفراء- يقدم تقريرا خبريا من قاعة السوق في برمنغهام، عندما حدث اللقاء المضحك.

وشوهد رجل مشوش المظهر يتجول خلف بن- 39 عاما، الذي كان يتحدث عن معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية قبل عيد الميلاد.

تمت مقاطعة التقرير المباشر لمذيع بي بي سي بشكل مضحك من قبل الرجل الذي ظن أنه موظفا في السوق: "أنا لا أعمل هنا، أنا أنقل الأخبار!".

وأعاد “بن”- لاحقًا- مشاركة هذه اللحظة على تطبيق X، المعروف سابقًا باسم Twitter، مما أمتع متابعيه الذين ضحكوا على الحادث.