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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لأول مرة.. روبوت دردشة يتنبأ بموعد الوفاة بدقة عالية جدا

Life2vec
Life2vec

أعلن فريق من العلماء في الدنمارك والولايات المتحدة عن ابتكار روبوت دردشة ذكي يسمى Life2vec يمكنه التنبؤ بموعد الوفاة بدقة تصل إلى 78%.

تم إنشاء النموذج باستخدام بيانات من السجلات الصحية والديموغرافية الدنماركية لستة ملايين شخص. ومثل ChatGPT، يتعلم التطبيق التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك بناءً على الكلمات التي تسبقه. ومع ذلك، على عكس ChatGPT، يستخدم الذكاء الاصطناعي هذا معلومات مثل الدخل والمهنة والسجلات الطبية لتحديد المدة التي ستعيشها.

اختبر الفريق Life2vec على مجموعة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و65 عامًا، توفي نصفهم بين عامي 2016 و2020. تنبأ Life2vec بدقة بمن سيموت ومن سيعيش، مما يشير إلى أنه قد يكون أداة قيمة لأطباء الرعاية الأولية وشركات التأمين.

 

يمكن أن يكون لـ Life2vec عدد من التطبيقات المحتملة، بما في ذلك:

 

• مساعدة الأطباء في تحديد المرضى المعرضين لخطر الموت المبكر.

• مساعدة شركات التأمين في تحديد أسعار التأمين بشكل أكثر دقة.

• مساعدة الأفراد على اتخاذ قرارات أكثر صحة حول نمط حياتهم.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن Life2vec لا يزال في مرحلة التطوير، وقد لا تكون النتائج دقيقة بنسبة 100%. بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب النموذج على بيانات من الدنمارك فقط، وقد لا تكون النتائج دقيقة بالنسبة للأشخاص من بلدان أخرى.

 

يمثل تطوير Life2vec تقدمًا مهمًا في مجال الذكاء الاصطناعي الطبي. ومع ذلك، من المهم استخدام هذه التكنولوجيا بمسؤولية وأخلاقية. يجب استخدام Life2vec لمساعدة الناس على اتخاذ قرارات أفضل حول صحتهم، وليس لتمييزهم أو ترهيبهم.

يفتح تطوير Life2vec عددًا من الأسئلة الأخلاقية المثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، إذا كان بإمكاننا التنبؤ بموعد وفاة شخص ما، فهل يجب علينا إخباره؟ ما هي الآثار الأخلاقية لاستخدام هذه التكنولوجيا لتحديد أسعار التأمين؟

هذه أسئلة معقدة لا توجد إجابة سهلة لها. ومع ذلك، من المهم مناقشتها بعناية قبل أن تصبح هذه التكنولوجيا متاحة على نطاق واسع.

روبوت دردشة يتنبأ بموعد الوفاة الدنمارك الولايات المتحدة روبوت Life2vec

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