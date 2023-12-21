سعر الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة للمقبلين على الزواج

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة، والجميع يسأل هل الأسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة، أم سترتفع، وما الأسباب وراء هذه الارتفاعات.

ويبحث الكثير من المواطنين وتحديدًا المقبلين على الزواج، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، والكثير من الشباب ينتظر الانخفاضات.



قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.



سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3428 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2970 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2546 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 23760 جنيه.

أسعار الذهب تسجل أرقاماً قياسية وتاريخية لم تسجل من قبل

أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، أن أسعار الذهب تسجل أرقاماً قياسية وتاريخية، موضحًا أن الأسعار الحالية لـ الذهب لم تسجل من قبل فهناك ارتفاعات كبيرة بأسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزيادة في أسعار الذهب بدأت من أسبوع، وتحديدًا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار.

وأشار رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إلي أن العلاقة عكسية بين الطلب على الدولار والذهب، ولذلك ارتفعت أسعار الذهب، موضحًا أن الكثير كان يحول المدخرات لـ الذهب، ولكن بعد قرار الفيدرالي ذهب الكثير لـ شراء الذهب.

ولفت إلي أن أسعار الذهب عالميًا وصلت لـ 2140 دولاراً، وأن ارتفاع أسعار الذهب العالمي يؤثر على أسعار الذهب المحلية.

وأوضح أن سعر الذهب العالمي والسوق المحلية، لا يوجد فارق بينهما بعد قرار الحكومة بالسماح للمواطنين بـ الدخول بالذهب من الخارج دون ضرائب.