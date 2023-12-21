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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأب حرّض 2 مجرمين | الداخلية تكشف تفاصيل صادمة في خطف فتاتين من المصعد .. فيديو

الطفلة المختطفة
الطفلة المختطفة

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن فيديو يظهر عملية خطف الطفلتين، من داخل مصعد بعد تخديرهما، وأثار ذلك الفيديو موجة غضب على مواقع التواصل الإجتماعي، وتبين بعدها أن الأب وراء هذه الواقعة.


ووفقاً للتقرير، فإن القصة بدأت بتداول فيديو من كاميرات المراقبة، يظهر تخدير وخطف فتاتين، من داخل مصعد إحدى العمارات، بعد دخول رجلين المصعد، مؤكداً أن الرجلين قاموا بتخديرهما رغم محاولة الطفلتين المقاومة، و لكن في النهاية سقطتا مغشياً عليهما.

الطفلتين كانتا تعيشان مع والدهما في إحدى الدول العربية


وأفاد التقرير، أن الرجلين حملا الطفلتين وخرجا ، ولكنهم تمكنا من الهروب، بطفلة واحدة فقط، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية أصدرت بياناً لكشف ملابسات الحادث، وتبين أن الأم تقدمت ببلاغ في الـ 13 من شهر ديسمبر الجاري، يفيد بأن طليقها في إحدى الدول العربية، قام بأخذ طفلتيهما دون رغبتها.


وأوضح التقرير، أن الطفلتين كانتا تعيشان مع والدهما في إحدى الدول العربية حتى العام الماضي، ثم حصلت الأم على حكم بحضانتهما، و بعد التحقيقات تبين أن الأب استعان بشخصين لأرتكاب الواقعة، ثم غادر البلاد في اليوم ذاته، بصحبة الفتاتين، بمحض إرادتها، كما هو مثبت في كاميرات المراقبة الأمنية.


وأكد التقرير، أنه وفق بيان الداخلية تم ضبط مرتكبي الحادث ، وأقرا بارتكاب الواقعة، بالاتفاق مع الأب مقابل مبلغ مالي، وتتوالى النيابة العامة التحقيقات.

والدة الطفلة المختطفة: بنتي اللي مع طليقي كلمتني وبتعيط يوم الخميس الصبح


و في سياق منصل ، قالت هبة حسن والدة الطفلة المختطفة، :"بنتي اللي مع طليقي كلمتني و كانت بتعيط يوم الخميس الصبح ، بعد ما خطفها و سافر"، مؤكدة أن طليقها حاول خطف بناتها 4 مرات منذ عامين.

والدة الطفلة المختطفة:منفصلة عن طليقي منذ عام 2016

وأضافت هبة حسن والدة الطفلة المختطفة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أنها منفصلة عن طليقها منذ عام 2016، لافتة إلى أن طليقها خطف أبنائها منها بعد عاماً من الطلاق، وهم عادوا إليها.

وتابعت والدة الطفلة المختطفة:"استلمت بناتي من النيابة منذ عامين، بعد محاولات عديدة لخطفهم من طليقي، وكل مرة بيخطفهم بعمل محضر، و كل الوقائع مثبته".

 

 

الطفلتين مصعد كاميرات المراقبة وزارة الداخلية الدول العربية

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