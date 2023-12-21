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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود العسيلي يكشف أسرار حياته مع اسما إبراهيم اليوم

صدى البلد

يحل الفنان محمود العسيلى ضيفا على برنامج “حبر سرى” الذى تقدمه ‏الإعلامية اسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس يومي الخميس والجمعة المقبلين.

‏ومن المقرر أن يكشف العسيلى في الحلقة عن أبرز المحطات في حياته الفنية والشخصية.

 

يذكر أن الفنان محمود العسيلي هنأ زوجته بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

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وشارك العسيلي عدة صور جديدة لهما، معلقاً: "كل سنة وانتي طيبة يا ouou .. يا مراتي اللي زي القمر و فنفس الوقت ب ١٠٠ رجل .. باتفرج عليكي و باشوف اد ايه انتي مصدر الهام لكل اللي حوليك و خصوصا انا ..علمتيني درس مهم جدا في الحياة .. ان الست القوية هي اكتر واحده تستحق ان هي تنبسط و تتدلع .. يا رب دايما تبسطيني و ابسطك و تدلعيني و ادلعك يا نعمة ربنا الكبيرة ليا، باحبك يا ام حسن".

أسما إبراهيم الإعلامية أسما ابراهيم التواصل الاجتماعي الاعلاميه أسما الإسكندراني الفنان محمود العسيلي

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