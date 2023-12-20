عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم غيم ينافس في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

صدى البلد

يشارك فيلم غيم للمخرج محمد حسني ياسين ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير (19 - 22 ديسمبر) حيث ينافس في مسابقة الفيلم المصري، ويُقام العرض يوم الخميس 21 ديسمبر الساعة 7:15 مساءً في مركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا المصرية، والعرض مجاني بأسبقية الحضور، وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان شرم الشيخ السينمائي.

الفيلم من إخراج محمد حسني ياسين، وتأليف أحمد حامد، وإنتاج المعهد العالي للسينما، وتصوير محمد رضوان، وبطولة لبنى ونس وعلي شوقي وداليا رمزي وماري جرجس وعماد ماهر، ويدور حول دياب شخص رجعي، يخفي زوجته عن الجميع، يقع في مأزق عند تعسر ولادتها فيضطر لطلب المساعدة من جيرانه ثم يفاجئه القدر بدرس قاس لتتغير الأمور برمتها.

محمد حسني ياسين صانع أفلام مصري وعضو نقابة المهن السينمائية بمصر، حصل على بكالوريوس الكيمياء الخاصة من كلية العلوم جامعة دمياط عام ٢٠١٤، كما درس بالمعهد العالي للسينما بالقاهرة وحصل على بكالوريوس علوم وفنون السينما تخصص المونتاج السينمائي عام ٢٠٢٠.

أول تعليق لنجم فيلم Fast X بعد وصوله مصر: أتمنى زيارة الرئيس السيسي

موعد طرح فيلم الإسكندراني في مصر ودول الخليج


عمل في صناعة المحتوى المصور لسنوات عديدة بشكل مستقل وفي خلال دراسته بالمعهد العالي للسينما أنشأ شركة MHY Films وأنتج من خلالها العديد من الإعلانات التجارية والتوعوية والأغاني المصورة.


فيلمه التسجيلي الأول ( عندما يرضى الناس ..!) الذي أدى به أدوار المخرج والمدير تصوير والمونتير وحصد به العديد من الجوائز منها جائزة أفضل فيلم تسجيلي بالمهرجان القومي للسينما، وكان من إنتاج المعهد العالي للسينما عام ٢٠١٩. ويعتبر غيم فيلمه الروائي القصير الأول.

الأوبرا المصرية الفيلم المصري القاهرة الدولي المهن السينمائية المعهد العالي للسينما دار الاوبرا المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

آليات جديدة.. مصر تكشف مفاجأة عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

موضوعات متعلقة

استعدادًا لعرضه بالسينمات.. إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة"

اليوم.. مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يستأنف فعالياته بعد تأجيله

1+1 ينافس في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

فرسان الشرق تروى رحلة الفلكلور المصرى يومين بالجمهورية

فليحيا أبو الفصاد ومش بالورقة والقلم بنادي سينما المرأة.. الإثنين

الاحتفاء بمئوية سيد درويش على مسرح الجمهورية

عشت في ظل الفن.. ناصر عبد الرحمن ينعى أحمد البدري

نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج أحمد البدري

ترشيحاتنا

قرار رسمي في المقاولون بشأن استئناف مباريات الدوري

بعد تحرك البرلمان.. عقوبة محتكري البصل والسكر في مصر

البيت الأبيض: تحالف القوات المشتركة لحماية البحر الأحمر موجود بالفعل وسُفننا هناك

مجموعة الأهلي.. يانج أفريكانز يقسو على ميدياما الغانى بثلاثية بدوري الأبطال

الجارديان: خلافات حادة بين البيت الأبيض والخارجية الأمريكية بسبب الحرب على غزة

بلينكن لنظيره الأردني: واشنطن ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال جريء.. نسرين طافش تستعرض جمالها | شاهد

ملابس لافتة.. هنا شيحة تثير الجدل بأحدث ظهور لها | شاهد

فستان جريء.. روبي تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

فستان صيفي.. ريم البارودي تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

أبطال حقيقيون.. فيديو يظهر جدارية رائعة تجمع صحفيي ومراسلي غزة

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ