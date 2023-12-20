موعد طرح فيلم الإسكندراني في مصر ودول الخليج

قررت الشركة المنتجة لفيلم “الإسكندراني” ، والذي يخوض من خلاله الفنان أحمد العوضي أولى بطولاته المطلقة عرضه في دول الخليج العربي يوم 11 يناير القادم .

العمل من المقرر عرضه في السينمات المصرية يوم 4 يناير القادم ، علي ان يعرض بعدها بدول الخليج العربي .

الإسكندراني يشارك في بطولته زينة وبيومي فؤاد وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، ومحمود حافظ ومحمد رضوان وآخرين.

ومن ناحية اخري يخوض أحمد العوضي الماراثون الرمضاني القادم من خلال مسلسل حق عرب .

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، هدى المفتى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.