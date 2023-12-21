علبة سجائر بـ هيروين .. قرار من المحكمة بشأن متهم في البساتين

قضت الدائرة ١٤ جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرةو إسلام طاحون وكيل النيابة وامانة سر محمد طه بمعاقبة متهم لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لاتهامه بحيازة الهيروين وبمصادرة المضبوطات والزامه بالمصاريف الجنائية.

علبة سجائر في البساتين



وكشف أمر الإحالة لأنه في يوم ۲۰۲۳/۷/۲۲ بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.



وأوضح أمر الإحالة أنه وردت معلومات للرائد مصطفى زكي ضابط مباحث قسم البساتين مفادها تواجد المتهم الهارب من المراقبة والمحرر عن هروبه المحضر ۲۷ لسنة ۲۰۲۳ جنح البساتين بمحيط سكنه وإذ أكدت تحرياته تلك المعلومات قصد مكان تواجده وقام بضبطه وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على علبة سجائر عثر بها على إحدى عشر لفافة لمخدر الهيروين وعثر معه على مبلغ مالي.