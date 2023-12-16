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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعرف قرار المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

الخطيب ومنصور
الخطيب ومنصور

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل الدعوى المقامة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف، لجلسة 19 فبراير المقبل.

وكانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية تقدمت باستئناف على حكم أول درجة في قضية سب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والتي قضت فيه المحكمة ببراءة مرتضى منصور

اتهم "الخطيب" في دعواه مرتضى منصور بالسبّ والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعمد الإزعاج

وكانت محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا - قضى عقوبته وأفرج عنه - وهو الحكم الذي تسبب في إزالة مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

مرتضى منصور

كانت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية.

كما قضت أيضاً المحكمة بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس 3 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، والذي تقدم باستئناف على الحكم والمؤجل نظرها لجلسة 6 فبراير المقبل، لحضور المتهم بشخصه.

وفي 18 ديسمبر المقبل تواصل المحكمة الاقتصادية، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، وذلك في القضيتين أرقام 1208 و1228 لسنة 2023 جنح مالية القاهرة.

يذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).

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