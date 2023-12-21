أسامة ربيع: قناة السويس لم تتأثر بالأحداث المحيطة وستظل الممر الأسرع والآمن للسفن

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة منتظمة في قناة السويس، مشيرا إلى أنه نتابع التوترات الموجودة في البحر الاجمر ومضيق باب المندي.

وقال أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن هناك 113 سفينة حولوا وجهتهم نتيجة الأحداث الجارية في باب المندب.

ما بين 70-72 سفينة

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس لم تتأثر بما يحدث وستظل الممر الأسرع والأمن للسفن، مؤكدا أن حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة، وأن متوسط العبور اليومي في القناة يبلغ ما بين 70-72 سفينة.