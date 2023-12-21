عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة ربيع: قناة السويس لم تتأثر بالأحداث المحيطة وستظل الممر الأسرع والآمن للسفن

الفريق أسامة ربيع،
الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة منتظمة في قناة السويس، مشيرا إلى أنه نتابع التوترات الموجودة في البحر الاجمر ومضيق باب المندي.

 

وقال أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن هناك 113 سفينة حولوا وجهتهم نتيجة الأحداث الجارية في باب المندب.

 

 ما بين 70-72  سفينة 

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس لم تتأثر بما يحدث وستظل الممر الأسرع والأمن للسفن، مؤكدا أن حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة، وأن متوسط العبور اليومي في القناة يبلغ  ما بين 70-72  سفينة.

الفريق أسامة ربيع هيئة قناة السويس حركة الملاحة قناة السويس البحر الاجمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

الأهلي يطلب تأجيل السوبر المصري 24 ساعة فقط لهذا السبب

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

المغرب الأول أفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

ترشيحاتنا

بدء عودة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي في غزة

مصادر إسرائيلية: من المبكر الحديث عن فشل المفاوضات لإتمام صفقة تبادل أسرى جديدة

وزير الري: نتخذ الإجراءات المناسبة حال إلحاق الضرر بالأمن المائي المصري

رمضان عبدالمعز : سورة البقرة أول نداء للمؤمنين في القرآن كله

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

شاهد .. كواليس تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة برونزية مونديال الأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فان ديزل جاي القاهرة.. كواليس زيارة بطل«fast and furious»لمصر ولقاء الرئيس السيسي

أسماء جلال تتألق بالأبيض.. إطلالات نجمات حفل ختام مهرجان الجونة

إطلالة شتوية جريئة.. منة فضالي تثير الجدل | شاهد

بأمر كاف| لماذا تأجلت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك..وما هو الموعد الجديد؟

فيديو

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

شاهد .. كواليس تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة برونزية مونديال الأندية

لحظات صعبة .. نجوم رحلوا في عام 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ