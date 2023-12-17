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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قناة السويس لم تتأثر| أسامة ربيع: 55 سفينة حولت مسارها خلال شهر

أسامة ربيع
أسامة ربيع

طمأن  الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس،  الشعب المصري على تأثير توترات  البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي والتوترات التي  تشهدها المنطقة على حركة الملاحة في قناة السويس.

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الفريق أسامة ربيع: قناة السويس لم تتأثر بالأحداث الجارية في باب المندب

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الفريق أسامة ربيع: لا نميز بين السفن العابرة للقناة لأنها شريان دولي

وقال الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “أون إي”،: "الهيئة تراقب عن كثب ما يحدث من توترات في البحر الأحمر أطمئن الناس حركة الملاحة في القناة منتظمة، ونراقب حركة الملاحة في البحر الأحمر وسوف نجري دراسة حول الاثار لو استمرت".

 

وأشار: "حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بما يحدث في البحر الأحمر، مبينا أن حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة، وأن متوسط العبور اليومي في القناة يبلغ  ما بين 70-72  سفينة   وبالرغم   من ذلك  تم عبور 77 سفينة اليوم في قناة السويس اليوم بما يتجاوز الرقم ولفت إلى أن تصريحات الحوثيين التي صدرت مساء اليومي كمتوسط".

 

وتابع: "قناة السويس ستظل هي الطرق الأسرع للعبور بخلاف طريق رأس الرجاء الصالح حيث تستغرق وقتا أطول ما بين   9 أيام لأسبوعين بما يزيد من تكلفة النقل من جهة الوقود والمدة المستغرقة".



وأوضح: "لا تأثير حتى الان سواء على صعيد  السفن العابرة، ومنذ تاريخ 19 نوفمبر بدء عمليات استهداف السفن في باب المندب  وحتى 17 ديسمبر 2128 سفينة من قناة السويس، وأن 55  سفينة فقط حولت مسارها وهي نسبة لا تتجاوز 2% وهي نسبة ضعيفة جداً غير مؤثرة  قائلا:" بنتابع كل كبيرة وصغيرة"..

 

   


 

أسامة ربيع قناة السويس البحر الأحمر الحوثي جماعة الحوثي

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