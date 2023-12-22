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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بهدف +90| ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني بفوزه على ألافيس

ريال مدريد
ريال مدريد

حقق ريال مدريد فوزا قاتلا على ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزى.

وسجل هدف ريال مدريد لوكاس فاسكيز، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (90+2).

واستعاد الميرنجي، صدارة الليجا برصيد 45 نقطة، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 16 نقطة في المركز 16.

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، مساء الخميس، في إطار الجولة 18 من عمر الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:


حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجر، ناتشو، فران جارسيا

الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام

الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو جويس

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