السر في "مفارش القش"| لهذه الأسباب أزمة أسعار البصل انتهت.. وهذا ما حدث

انخفاض أسعار البصل.. شهدت أسعار البصل في الأيام القليلة الماضية، ارتفاعًا ملحوظًا ليصل كيلو البصل الواحد إلي 40 جنيهًا، مما أثار استياء المواطنين بشكل كبير، وتساءلوا عن سبب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، وعن موعد انخفاض أسعار البصل في السوق مرة أخري حتي يرجع إلي سعره المناسب.

ومنذ ارتفاع أسعار البصل بسبب احتكار التجار وتخزينهم لمحصول البصل، وبيعه بسعر باهظ علي المواطنين في الأسواق، اتخذ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد من القرارات وقام بحملات تفتيشية علي مفارش البصل لدى التجار.

أسباب ارتفاع أسعار البصل

وتحدث الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، عن أزمة ارتفاع أسعار البصل في الأسواق المصرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي،

وقال مستشار وزير الزراعة، إنه هناك حالة من المتناقضات في حالة البصل، فبالرغم من وجود إنتاج وافر من البصل وصل ما بين 3.4 إلى 3.5 مليون طن، يقضي الاستهلاك التصنيع والتصدير، حدث ارتفاع مفاجئ في أسعار البصل بالسوق المحلي، وبالتالي من الواضح وجود أمور غير منطقية في الموضوع.

وأضاف محمد علي فهيم، أنه مع زيادة أسعار البصل بطريقة غير طبيعية بدأت الدولة في التحري عن الموضوع، ومتابعة مخازن المحصول فيما يسمى بـ"مفارش" البصل، وهي عبارة عن مساحات تُسْتَقْطَع من الأراضي يخزن فيها البصل أسفل قش الأرز، ويمكن أن يخزن أسفلها لعدة أشهر.